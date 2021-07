"Biało-czerwona" Marcelina Ziętek dzielnie kibicuje Piotrowi Żyle w Wiśle (ZDJĘCIA)

Yhh 1 godz. temu zgłoś do moderacji 349 29 Odpowiedz

Jaki to standard chłop zostawia zone i z dziećmi się nie widuje bo czas zbyt cenny żeby go nie poświecić nowej pannie. Dlatego cnoty męskie nigdy w tym Kraju nie wejdą w życie poniewaz pomysłodawca cnot niewieścich wyraźnie powiedział zwle kobiety maja przyjmować pijanego męża po zdradach. Czyli mąż ma przyzwolenie na wszystko. To samo z wyrokiem tk gdyby był wyrok ze mąż ma zajmować się wegetujacym dzieckiem do końca swojego życia takiego wyroku nigdy by nie było.