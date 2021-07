Marcelina Ziętek została MAGISTREM. Piotr Żyła pęka z dumy? (FOTO)

Moja opinia 8... 12 min. temu zgłoś do moderacji 29 1 Odpowiedz

No i dobrze. Warto inwestowac w siebie. A poza tym to ja bym go doila na calego. Ma ogony z poprzedniego zwiazku wiec szczesliwego zycia z nim i tak nie bedzie miala, a co wyda i zobaczy to jej. On korzysta z mlodego ciala, uzywa kobiet dopoki mu sie nie znudza, a pozniej blokuje w telefonie, to i ona nich korzysta i cos z tego ma zamiast tylko siedziec z jego dzieciakami za friko.