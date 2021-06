Justyna Żyła odpowiada na zaczepki Marceliny Ziętek: "To sprawa dotycząca MOICH DZIECI, ICH TATY ORAZ MNIE"

maja 43 min. temu zgłoś do moderacji 257 11 Odpowiedz

Zawsze to Justyna była stawiana jako ta zła, zazdrosna itd..itp... a tutaj proszę wystarczyło przestać ukrywać związek z Piotrem by panienka pokazała prawdziwą twarz (wcześniej podobno była ponad to i inne takie). Nie ma nic gorszego niż zazdrość obecnej partnerki o kontakty partnera z byłą żoną, a tym bardziej dziećmi. Kajunia z 19+ po prostu wypisz wymaluj.