Piotr Żyła wysłał SMS-a do Dawida Kubackiego. Tak po konkursie w Planicy WSPIERAŁ Martę Kubacką

Jej stan zdrowia się poprawia. Z dnia na dzień robimy postępy. Po takich przejściach, których tutaj doświadczyliśmy przez te ostatnie dwa tygodnie, robimy duże postępy, aby wrócić do domu i do dzieciaków. Dla Marty ten czas jest najtrudniejszy. Mam nadzieję, że czuje moje wsparcie. To jest przechodzenie przez tę trudną sytuację. Najważniejsze jest to, że serce wróciło do swojej pracy i wróciło do samodzielnej pracy. Parametry na początku bardzo kiepsko rokowały, i to zaczęło się bardzo szybko poprawiać. Lekarz tak szybki powrót parametrów kategoryzował jako cud. Myślę, że te wszystkie życzenia i modlitwy się przyczyniły do tego - mówił.