Po 17 latach małżeństwa żona zrobiła test DNA. Prawda o mężu ją zszokowała (FOTO)

zgredka 16 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

kuzyn kuzynowi nierówny. Siódma woda po kisielu to też kuzyn, a mutacja genów wątpliwa. Wizualnie podobni, ale może my to tak odbieramy bo to latynosi, ale najważniejsze, że dzieci zdrowe i jedyne, co teraz muszą mieć na uwadze to to, żeby były pewne, z kim będą płodzić potomstwo, najlepiej z kimś totalnie odmiennym genetycznie. I tyle. Życie. My wszyscy mamy gdzieś we własnej gałęzi jakichś kuzynów, bo dawniej tak ludzie się po prostu parowali. Nie za blisko, ale też nie za daleko.