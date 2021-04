Po dokumencie o Britney Spears Kalifornia ZMIENIA PRAWO dotyczące kurateli!

abc 59 min. temu zgłoś do moderacji 39 0 Odpowiedz

Widzialam ten dokument i co mnie w nim bardzo zastanowilo, to fakt, ze nie pozwolono jej wybrac prawnika, ktorego chciala na rozprawe dotyczaca kurateli te 13-14 lat temu. Nawet jesli bylo podejrzenie (bo przed wyrokiem to wciaz nie bylo prawnie usankcjonowane), ze jest ona niezdolna do decydowania o sobie, to wciaz powinno jej sie umozliwic, zeby ja reprezentowal prawnik, ktorego sama chce. Odbieranie jej tego prawa, to troche manipulowanie procesem, takie odnioslam wrazenie