Po "Galeriankach" Dominika Gwit i Anna Karczmarczyk zrobiły karierę. Jak dziś wygląda Dagmara Krasowska, czyli filmowa Milena? (ZDJĘCIA)

Film "Galerianki" pojawił się na ekranach polskich kin w 2009 roku. Produkcja Katarzyny Rosłaniec o grupie nastolatek, które oddają się mężczyznom w zamian za kosztowne prezenty, stała się ważnym głosem w dyskusji i początkiem kariery kilku obiecujących aktorek. Choć film budził skrajne emocje, to zyskał rozgłos także poza granicami Polski, a niektóre teksty zakorzeniły się nawet w rodzimej popkulturze.

Główne role w "Galeriankach" zagrały Dominika Gwit, Anna Karczmarczyk, Dagmara Krasowska oraz Magdalena Ciurzyńska, które wcieliły się odpowiednio w Kaję, Alę, Milenę oraz Julię. Dla dwóch pierwszych dziewczyn był to początek obiecującej kariery i są one obecne w show biznesie do dziś. Gwit występuje w spektaklach i buduje aktorskie portfolio, a Karczmarczyk, oprócz ról, zajęła też drugie miejsce w 2. edycji "Dance Dance Dance".