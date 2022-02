Odeszli z show biznesu u SZCZYTU kariery. Czym dziś zajmują się Dagmara Krasowska, Agnieszka Sitek czy Renata Gabryjelska? (ZDJĘCIA)

Anna 42 min. temu zgłoś do moderacji 144 22 Odpowiedz

Znów była dzisiaj rano awantura. Całą noc w ogóle nie spałam - wczoraj wieczorem z córką byliśmy u taty w szpitalu, wałówkę do Tomaszowa zawieść, przyjechaliśmy do domu o 22:00, a tu nic kompletnie nie zrobione. Maciek głowa w poduszkach, a starszy syn pruje się na mnie i mówi, że już więcej z ojcem nie zostanie. Lekcje nie odrobione, a tatuś filmik na Polsacie sobie oglądał i piwko w ręku. Do 01:00 z nimi odrabiałam lekcje. O 01:30 próbowałam się położyć, a tu córka znów płacze, bo brzuch ją boli. Prawdopodobnie pęcherz. Dałam jej termofor. Tatuś nic, śpi. Rano o 06:30 wstałam, dzieci przyszykować do szkoły, on wstał o 7:00, poszedł głowę umyć, jajecznicę sobie zrobił i poprosiłam, by zawiózł chociaż dzieci do szkoły, skoro w niczym mi nie pomaga. A on, że nikogo nie będzie woził i sobie zażyczył, że dzisiaj ma być obiad w domu, bo nie po to daje pieniądze. I mnie wyzwał, żebym do roboty szła, bo tylko na nim żeruję. Nie rozumie, że dwa etaty mam w domu - trzeba dzieci porozwozić, bo to jeszcze nie młodzież, a w wieku od 6 do 12 lat, posprzątać w domu, pozałatwiać sprawy w urzędzie, tu ojciec chory jeszcze. A matka do koleżanki wczoraj powiedziała, żebym nie rozwodziła się z mężem, bo nikt w jej rodzinie takiego czegoś nie przerabiał. To mam się dalej męczyć.