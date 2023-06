Po sześciu latach odeszła z zakonu. Podczas ostatniej spowiedzi została zwyzywana

O życiu w zakonie krąży wiele historii, ale jak jest naprawdę? Pani Sylwia podzieliła się swoją historią w wywiadzie dla Wirtualnej Polski. Przez sześć nosiła habit. Dziś nie chodzi już nawet do kościoła. Do porzucenia wiary skłoniły ją doświadczenia życia zakonnego i ostatnia spowiedź.

Sześć lat w zakonie

Co ciekawe, pani Sylwia nie ukrywa, że nigdy nie była szczególnie religijna. Do zakonu trafiła przez przypadek. Miała towarzyszyć w rekolekcjach swojej koleżance, która chciała zostać zakonnicą. Ta finalnie zrezygnowała, ale pani Sylwii spodobało się życie według zakonnych zasad.

Dzień zaczynałam od przygotowywania refektarza do śniadania, nakrycia stołu i otwierania Biblii na czytanie siostrom. Później udawałam się na poranną modlitwę o szóstej rano, a o siódmej zaczynała się pierwsza msza [...] O dziewiątej udawałam się na lekcje łaciny oraz filozofii. W południe znów zasiadałyśmy do modlitwy, czyli do tzw. sum - wspomina.