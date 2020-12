Pochmurne Mary-Kate i Ashley Olsen sączą wino w restauracji. Są jeszcze do siebie podobne? (ZDJĘCIA)

mix 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Swoją drogą, to smutne, że dwie dorosłe kobiety funkcjonują w przestrzeni publicznej tylko dlatego, że jako dzieci zagrały w sitcomie JEDNĄ rolę, w którą wcielały się na przemian. Cała ich popularność jest podtrzymywana na tym, że są bliźniaczkami, bo nic nie robią oddzielnie. Zainteresowanie wzbudają tylko razem, jakby nie miały odrębnych żyć. W mojej kamienicy mieszkały kiedyś bliźniaczki, starsze panie. Żyły we dwie. Identycznie wygądały, identycznie się ubierały, wszędzie chodziły razem. Wyglądało to trochę upiornie.