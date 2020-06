Podano oficjalną datę PONOWNEGO OTWARCIA polskich granic!

Jaga 34 min. temu zgłoś do moderacji 35 3 Odpowiedz

No ludzie, przecież codziennie piszecie, że to ściema z tym wirusem. Jak zamykali wszystko - źle, gospodarka upadnie, ludzie stracą pracę, parki zamykają, do fryzjera iść nie mogę. Teraz otwierają - źle. Jakby rząd nie robił to wy zawsze krytykujecie. A to tak naprawdę wasza wina, bo już maseczek to się nie chce nosić prawda? I co weekendzik to grill z kumplami lub sąsiadami. A i na koncercik też by się poszło co nie? Ludzie czego wy chcecie zastanówcie się trochę!!!!