Podano PRZYCZYNĘ ŚMIERCI Sinead O'Connor! Ujawniono wyniki sekcji zwłok

Ania 15 min. temu zgłoś do moderacji 5 8 Odpowiedz

Zdrowie psychiczne jest bardzo ważne, dlatego faszerowała się psychotropami i neuroleptykami, utyła i jej się zmarło. Psychotropy i neuroleptyki to pochodne narkotyków: amfetaminy, heroiny, kokainy. Dlatego przyjmując to świństwo, niszczy się organy wewnętrzne i żyje się bardzo krótko. Poza tym przyjmując prochy, obniżała swoje libido. Przez to wyglądała dziwnie- jak Babcia Syrek.