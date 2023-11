Wszystkich Świętych. Oni odeszli w 2023 roku: Sinead O'Connor, Kacper Tekieli, syn Sylwii Peretti... (ZDJĘCIA)

Odejście Tiny Turner było dla jej fanów olbrzymim ciosem. 24 maja media poinformowały o śmierci piosenkarki, co potwierdził jej rzecznik prasowy. Autorki takich hitów jak "The Best", "Private Dancer" czy "What's Love Got to Do With It" miała 83 lata. Wspominano, że zmagała się z poważną chorobą.