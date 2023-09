Sylwia Peretti PRZERYWA MILCZENIE po tragicznym wypadku syna. "Nie umiem bez Ciebie żyć, bo to już nie jest życie"

Marta 3 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Nie rozumiem po co to?Po co takie wpisy na widok publiczny?Tez przeżylam tragedię.Moja siostra zmarła z powodu pęknietego tętniaka w wieku 23 lat,ale ani mnie ani tym bardziej rodzicom nie przyszlo do głowy żeby pisać na ten temat w miejscach publicznych.Przeżywalismy żałobe we własnym gronie-rodzina,przyjaciele...Przecież nikt obcy ,ktos kto nie znał tej osoby nie jest w stanie tego zrozumieć co sie przeżywa w takiej chwili...