Matthew Perry na jednych z OSTATNICH zdjęć przed tragiczną śmiercią. Paparazzi przyłapali aktora na początku października (ZDJĘCIA)

Gocha 3 min. temu

Ja rozumiem ze ludzie mowia ze show biznes to dno etc. Ale on zyskal ogromna popularnosc jako dorosly facet a nie dzieciak. Byl tez bardzo zdolnym aktorem. Wydac 9 milionow dolarow na leczenie nalogow? Co maja powiedziec rodzice chorych dzieci ktorzy sie zaporzyczaja, wyprzedaja majatki, zakladaja zbiorki? Wielu z tych ludzi nie ma pojecia jaka wartoscia jest zycie.