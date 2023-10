Matthew Perry nie miał szczęścia w miłości. Przed laty ROMANSOWAŁ z Julią Roberts. Z kim jeszcze się spotykał? (ZDJĘCIA)

Z soboty na niedzielę media obiegła wiadomość, że Matthew Perry nie żyje. Aktor został znaleziony martwy w swoim domu w Los Angeles. Miał 54 lata. Perry zyskał popularność i międzynarodowe uznanie za sprawą roli Chandlera Binga w kultowym serialu "Przyjaciele".

Kilka lat temu aktor wyjawił, że przez większość swojego życia nadużywał alkoholu. Chociaż u szczytu kariery wiązano go z największymi gwiazdami Hollywood, to problem z uzależnieniem sprawił, że Matthew Perry nie był w stanie się ustatkować, co znacząco wpłynęło na jego relacje z kobietami.

Matthew Perry i jego burzliwe życie miłosne. W tle problem alkoholowy aktora

Matthew Perry w swojej biografii pt. "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing" otworzył się na temat życia prywatnego i opowiedział o swoich problemach alkoholowych i przeszłych związkach. Gwiazdor zdradził wówczas, dlaczego rozstał się z Julią Roberts. Był to jego pierwszy medialny związek.

Randkowanie z Julią Roberts to było dla mnie za dużo […] Ciągle byłem pewien, że ona ze mną zerwie. Dlaczego miałaby tego nie zrobić? Nie byłem wystarczający. Nigdy nie byłbym wystarczający. Byłem załamany, niegodny miłości – zdradził w swojej książce.

Matthew Perry ma za sobą wiele relacji, z których większość nie trwała długo i kończyła się burzliwie. Aktor przez krótki czas spotykał się z gwiazdą "Słonecznego Patrolu" Yasmine Bleeth. Perry słynął z umawiania się ze swoimi ekranowymi koleżankami. Podczas kręcenia zdjęć do "Troje do tanga" spotykał się z filmową partnerką Neve Campbell. Ich związek miał jednak swój kres, zanim komedia romantyczna zdążyła trafić do kin. Aktor zaliczył także krótkotrwały romans z gwiazdą telenowel Maeve Quinlan.

Najbardziej kontrowersyjnym związkiem Perry'ego była jego relacja z siatkarką Rachel Dunn, która była od niego młodsza o 14 lat. Para spotykała się przez dwa lata, co w przypadku związków aktora, jest całkiem dobrym wynikiem. Jego najdłuższy związek trwał zaledwie 6 lat. Wówczas jego partnerką była aktorka ze słynnej "Mean Girls" Lizzy Caplan. W ostatnich latach swojego życia Matthew Perry spotykał się z niezwiązaną z show-biznesem Molly Hurwitz. Chociaż para była zaręczona, to również ta relacja nie przetrwała próby czasu, a aktor jakiś czas temu potwierdził rozstanie.

