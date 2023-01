Plejada gwiazd na pogrzebie Lisy Marie Presley: przemówienie Sarah Ferguson, występy Axla Rose i Alanis Morissette… (ZDJĘCIA)

ewa 11 min. temu zgłoś do moderacji 11 9 Odpowiedz

W Ameryce to się liczy podobno tylko gruby portfel. Masz hajs jesteś kimś i każdy chce być twoim ziomem . Nie masz kasy, s....j i się lepiej nie zbliżaj po jałmużnę bo tam nikt tego nie lubi. Co taka Presley miała do zaoferowania. Oczywiscie jej życie było również warte co każdego człowieka na świecie, ale jej zawód to córka, w życiu się specjalnie nie narobiła, ćpanie było z jej wyboru. Ludzie umierają bo mają nowotwory i cierpią latami zanim umrą. Ta zacpała się bo tak wybrała. Mimo wszystko wszyscy ją żegnają bo nazwisko przecież zobowiazuje. To samo paris hilton, gwiazda bo nagrała pornola i ma miliardy po dziadkach