Lisa Marie Presley nie żyje. Zaledwie dwa dni przed śmiercią córka Elvisa Presleya brylowała na Złotych Globach (ZDJĘCIA)

Lisa Marie Presley nie żyje. Córka Elvisa Presleya i Priscilli Presley zmarła w wieku 54 lat. Informację o śmierci "księżniczki rock and rolla" w czwartek wieczorem za pośrednictwem specjalnego oświadczenia przekazała jej matka. Lisa Marie w czwartek rano trafiła do szpitala po zatrzymaniu akcji serca. Źródła związane bezpośrednio z "księżniczką rock and rolla" w rozmowie z TMZ informowały, że przed przewiezieniem na ostry dyżur na gwieździe przeprowadzono reanimację i ta odzyskała puls, zanim została przetransportowana do karetki. Niedługo później wspomniany serwis donosił, że Presley jest w stanie krytycznym. 54-latkę podłączono do aparatury podtrzymującej życie i wprowadzono w śpiączkę, niestety ostatecznie nie udało się jej uratować.