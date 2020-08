Podekscytowana Agnieszka Woźniak-Starak cieszy się z posady w "Dzień dobry TVN": "Panie i panowie, OTO MY!"

Agnieszka Woźniak-Starak apeluje": "Chodźcie na spacery i miejcie psy"

Panie i Panowie! Oto my :-). Nowy i, co najlepsze, kobiecy duet w @dziendobrytvn 🙏 Ale się cieszę, naprawdę! Mam nadzieję, że będziecie z nami od 14 września, bo przyda nam się Wasza dobra energia! Trzymajcie kciuki i do zobaczenia niedługo. W imieniu redakcji, Aga ;-) - napisała.