Agnieszka Woźniak-Starak i Ewa Drzyzga NOWYMI PROWADZĄCYMI "Dzień dobry TVN"! (FOTO)

W niedzielę wszystko stało się jasne. Na kanapę DDTVN pofatygował się sam dyrektor programowy stacji, Edward Miszczak. To właśnie on wyjawił widzom, kim będzie nowa para prowadzących.

Przez ostatnie tygodnie to było polowanie na informacje. Szukaliśmy i testowaliśmy. I oto mamy: Agnieszka Woźniak-Starak i Ewa Drzyzga - zapowiedział Miszczak. Ich doświadczenie dziennikarskie jest troszkę różne, ale kobiecy duet to nie nowość. Były już Jola Pieńkowska i Magda Mołek, ale tylko sezon lub dwa, dlatego namawiam was do zgodnej współpracy - zażartował Miszczak.

Jak ja usłyszałam ten pomysł, to pomyślałam, że szanuję to. Ewa jest legendą tej stacji i świetną dziennikarką - skomentowała Woźniak-Starak.

To, co nas łączy, to ciekawość drugiego człowieka, a co nas dzieli - to się okaże - wtrąciła Drzyzga.