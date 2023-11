Podekscytowana Julia Wieniawa DEBIUTUJE w roli jurorki "Mam talent!". "TRZYMAJCIE KCIUKI" (FOTO)

Program "Mam talent!" zadebiutował w polskiej telewizji 15 lat temu. Show od początku obecności na antenie TVN biło rekordy oglądalności, będąc przepustką do wielkiej kariery dla niemałej części uczestników. To właśnie w tym formacie swoje pierwsze medialne kroki stawiali m.in. Kamil Bednarek , Mateusz Ziółko czy chór Sound'n'Grace .

Obsada widowiska kilkakrotnie ulegała przekształceniom. Najczęstsze zmiany następowały na krześle jurorskim początkowo zajmowanym przez Kubę Wojewódzkiego. Teraz widzowie programu będą musieli przyzwyczaić się do największych roszad od początku jego istnienia . Nowy duet prowadzących stworzą Agnieszka Woźniak-Starak oraz znany ze stacji TTV i anteny Radia Eska Jan Pirowski . Z kolei skład jury, obok jego przewodniczącej, związanej z formatem od 1. edycji Agnieszki Chylińskiej , zasilą: dotychczasowy gospodarz Marcin Prokop oraz debiutująca w tej roli Julia Wieniawa .

Zobacz także: Sokołowska szczerze o finale "Top Model": "Jurorzy nie mieli nic do powiedzenia"

Julia Wieniawa mocno przeżywa swoją nową rolę

Zaaferowana 25-latka długo przygotowywała się do swojego jurorskiego "pierwszego razu". Dziś nastąpił mocno wyczekiwany start nagrań do 15. edycji "Mam talent!". Wieniawa już od wczesnych godzin relacjonowała na Instagramie przygotowania prosto z charakteryzatorni. Pochwaliła się biżuteryjnym makijażem oczu oraz "szczęśliwym długopisem", który z pewnością przyda jej się do skrupulatnego notowania opinii na temat występów uczestników.