Podekscytowani Sylwia i Mikołaj z "Love Island" ogłaszają SUKCES terapii dla par: "Mieliśmy kryzys, ale UDAŁO SIĘ!"

Sylwia Madeńska i Mikołaj Jędruszczak poznali się w programie Love Island . Nie była to co prawda miłość od pierwszego wejrzenia, ale postanowili dać sobie szansę. Jako para zdobyli na tyle dużą sympatię widzów, że ostatecznie wygrali program .

Po opuszczeniu "Wyspy Miłości" aspirujący celebryci postawili sobie za cel przedłużenie swoich pięciu minut popularności. Sięgnęli po sprawdzony sposób, czyli opowiadanie o prywatności. Początkowo lansowali się jako szczęśliwa para i dostali nawet zaproszenie do Tańca z Gwiazdami. Niestety, gdy show zawieszono z powodu koronawirusa, Madeńska i Jędruszczak zostali na lodzie. Brak spodziewanego przypływu gotówki oraz konieczność współdzielenia kawalerki doprowadziły do kryzysu między nimi. Aby ratować związek, musieli korzystać z pomocy terapeuty.

Sylwia z "Love Island" o gołej klatce partnera: "Jak ma się coś ładnego, to trzeba pokazać"

Walczyliśmy o siebie. Był wyjazd od Krakowa i nad Bałtyk. (...) Wielu z Was powie, że powinniśmy to zachować dla siebie, ale chcielibyśmy być dla Was przykładem, żebyśmy mogli Was czegoś nauczyć - wyjaśniła Sylwia.