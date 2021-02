Podekscytowany Nikodem Rozbicki opowiada o swojej roli w serialu "Chyłka - Inwigilacja" (WIDEO)

euzebiusz 8 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

A ja serio tego nie rozumiem, czemu on się z Julią nie wyniosą na wieś, nie kupią sobie owiec i gęsi i nie żyją slow life? Mogliby raz na tydzień pojechac do miasta do kina i na imprezę, a tak, to niech sobie żyją skromnie i spokojnie.