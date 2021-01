Tomasz Raczek recenzuje "Wszyscy moi przyjaciele nie żyją": Nie podoba się DROBNOMIESZCZANOM. Jest dla polskiej publiczności "za horyzontem"

Wniosek Tomasza Raczka jest prosty: to dobry film, ale nieprzystający do polskiej mentalności, bo widzowie po prostu go nie rozumieją .

To film wyprodukowany w gatunku, którego polskie kino nie zna: czarny horror, czarna groteska dla młodzieży, z bardzo silnie określonymi zasadami gatunku, z których podstawową jest brak realizmu – zaczyna Raczek. (...) To kino świetnie skonstruowane, świetnie napisane, wszystko pasuje jak w kostce Rubika, ma fantastyczny rytm, jest filmem pięknie zmontowanym z zaskakującym castingiem – ocenił. Jest to, o co Państwo proszą: jeśli to ma być film komercyjny, to niech już nie występuje Karolak, chcemy nowych aktorów. Więc macie nowych aktorów, którzy nadspodziewanie dobrze wywiązują się ze swoich ról.