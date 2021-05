Podobieństwo Joanny Moro i jej siostry zaskoczyło internautów: "JAK BLIŹNIACZKI" (FOTO)

Uwagę fanów zwróciło natomiast uwagę na podobieństwo między Joanną i jej siostrą. Kamila jest dwa lata młodsza i w przeciwieństwie do celebrytki nie zdecydowała się na karierę w show biznesie. Prowadzi za to własną firmę, a także godzi obowiązki zawodowe z rolą żony i matki trójki pociech. Tym, co je łączy jest też zamiłowanie do ruchu na świeżym powietrzu, dzięki czemu obie mogą się pochwalić nienagannymi sylwetkami.