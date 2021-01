Joanna Moro poucza koleżanki podróżujące po świecie w dobie pandemii: "Jeżeli się już ma tę pracę, TO TRZEBA JĄ SZANOWAĆ"

Straszny hejt na te osoby, które gdzieś wyjeżdżają, a inni muszą siedzieć w domu. Można wyjeżdżać – no tak, można wyjeżdżać, ale generalnie są pracodawcy i znam bardzo dużo takich, których po wyjeździe za granicę czeka potem obowiązkowa kwarantanna, nie mogą przychodzić do pracy - mówi Moro.

Są produkcje, takie na przykład jak u nas, w serialach, no to jak się tak wyjeżdża, potem może być ta kwarantanna, to obsuwa się wszystko. Nie no - generalnie jest taki czas, że jeżeli się już ma tę pracę, to trzeba ją szanować - kończy mentorka Joanna.