Olga Frycz tłumaczy, dlaczego NIE ODBYŁA kwarantanny po powrocie z Teneryfy: "MNIE TO NIE DOTYCZY"

W ostatnim czasie, pomimo szalejącej pandemii, wśród polskich celebrytów zapanowała moda na wyjazdy do egzotycznych krajów. Rodzime gwiazdki korzystają z życia m.in. na Zanzibarze, Madagaskarze czy Malediwach.

W związku z powrotami urlopowiczów do kraju pojawiła się wątpliwość, czy aby nie powinni odbyć obowiązkowej kwarantanny. Takie uwagi pojawiły się m.in. pod nowymi postami Barbary Kurdej-Szatan.

Chryste Panie, zaraz zwariuję z tymi pytaniami o kwarantannę. Już nawet u Soni , Bogu ducha winnej, na lajfie pytają, dlaczego Olga nie ma kwarantanny. Ja wracałam do Berlina, a z Berlina wracałam prywatnym transportem do Warszawy , tak że jakby nie załapuję się. Kwarantanna mnie nie dotyczy - podkreśla celebrytka na InstaStories.

Wracałam 17 stycznia, tak że to nie jest tak, że ja oszukałam system. Nie, po prostu takie życie. Nie pytajcie się mnie o to, jakie są aktualnie przepisy odnośnie osób, które wracają z Teneryfy czy innych wysp. Trzeba śledzić strony rządowe. Mnie już to nie dotyczy, ja już jestem w Polsce - zakończyła Frycz.