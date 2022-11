Podrasowana Laluna Unique pozuje z bliźniaczo podobnymi koleżankami. Fani: "Z JEDNEJ TAŚMY PRODUKCYJNEJ" (FOTO)

Laluna Unique jest jedną z barwniejszych bohaterek programu "Królowe życia". Kasia, bo tak naprawdę nazywa się kobieta, może pochwalić sporym gronem fanów. Jej instagramowy profil śledzi już bowiem prawie 450 tysięcy osób. To właśnie w social mediach gwiazda TTV relacjonuje kolejne wizyty w tureckich klinikach i prezentuje efekty trudnych do zliczenia zabiegów upiększających i operacji plastycznych.

Tę ostatnią aktywność pokazała np. w miniony wtorek. "Królowa" wrzuciła na profil szereg zdjęć z urodzin znajomego. Szczególną uwagę obserwatorów zwróciły grupowe fotografie, do których Unique pozuje z koleżankami. Nie da się nie zauważyć, że kobiety są bardzo do siebie podobne. Choć Kasia mogła liczyć na wiernych fanów, którzy skomplementowali ją i jej towarzyszki, pojawiło się także kilka mniej przychylnych reakcji. Co ciekawe, aktualnie opcja komentowania pod postami została zablokowana.