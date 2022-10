Laluna Unique wymienia zabiegi, jakim się poddała i pokazuje NOWĄ TWARZ! "Usta się uformowały, nie ma wiszącej brody" (FOTO)

Katarzyna Alexander , znana w sieci jako Laluna Unique , dała się poznać za sprawą słabości do operacji plastycznych i wszelakiej maści zabiegów z zakresu medycyny estetycznej. Była uczestniczka "Królowych życia", w odróżnieniu od większości celebrytek, nie ma oporów przed mówieniem otwarcie o tym, co w sobie "poprawiła". Jednocześnie jest też wielbicielką Photoshopa. Niedawno wyretuszowała nawet swoje zdjęcie ze stołu operacyjnego...

W sierpniu, pomimo wcześniejszych zapewnień na temat tego, że nie zamierza już iść pod nóż, Kasia poddała się serii nowych inwazyjnych "upiększeń". Co ciekawe, choć dopiero co doszła do siebie po ostatniej wizycie w Turcji, w planie ma już kolejne zabiegi.