Barbara Kurdej-Szatan zamawia pizzę na wynos

Od momentu obwieszczenia światu, że spodziewa się drugiego dziecka, Barbara Kurdej-Szatan wprost nie może opędzić się od fotoreporterów. Teraz, gdy Małgorzata Rozenek już urodziła, dziecko rozsławionej przez reklamę telefonii komórkowej aktorki jest w końcu najbardziej wyczekiwanym brzdącem polskiego show biznesu. Co ciekawe, synek Kurdej-Szatan ma otrzymać to samo imię, co pociecha "perfekcyjnej pani domu"…