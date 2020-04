Pogodzeni Michał Koterski i Marcela Leszczak chwalą się wspólnie spędzoną Wielkanocą. Kryzys zażegnany? (FOTO)

Michał Koterski i Marcela Leszczak niewątpliwie przebyli długą drogę ku stworzeniu dojrzałej relacji. Choć z początku para chętnie wyznawała sobie miłość w wywiadach i rozpływali się nad sobą na Instagramie, to wkrótce zaczęły jednak chodzić słuchy, że ich związek przechodzi kryzys . Niejasny status łączącej ich relacji w pewnym momencie sprawiał problem chyba nawet samym zainteresowanym.

Ostatecznie kryzys w związku Marceli i Miśka stał się faktem, a eksgwiazda Miłości na bogato sama przyznała, że mają za sobą bardzo trudny czas . Aktor dla odmiany był dość powściągliwy w komentowaniu całej sprawy, jednak wyraźnie dało się wyczuć, że nie dzieje się między nimi najlepiej. W pewnym momencie udało im się jednak dogadać i dziś starają się być dowodem na to, że "druga szansa" w związkach czasem bywa najlepszą opcją .

Po tym, jak Michał i Marcela się pogodzili, fani mocno im kibicowali w powrocie do wspólnej rzeczywistości. Co ciekawe, wygląda na to, że para faktycznie robi spore postępy, bo spędzili nawet wspólnie tegoroczne święta wraz z synem Fryderykiem. Z tej okazji pochwalili się rodzinnym zdjęciem wykonanym podczas uroczystego obiadu.