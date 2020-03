Uduchowiona Marcela Leszczak przerywa milczenie w sprawie rozstania i powrotu do Michała Koterskiego: "BÓG WIEDZIAŁ NAJLEPIEJ"

Marcela Leszczak i Michał Koterski swego czasu uchodzili za jedną z ciekawszych par w polskim show biznesie. Rodzice małego Fryderyka chętnie wyznawali sobie miłość w wywiadach i dbali o to, aby wszyscy o tym pamiętali. Niestety, w pewnym momencie do mediów zaczęły się przedostawać plotki o kryzysie w ich związku, a oni sami wyraźnie mieli problem z ustaleniem, czy faktycznie jeszcze są razem.

Kryzys w związku Marceli i Miśka wzbudził sporo emocji wśród fanów pary. Na problemy w ich relacji wskazywały dość typowe dla współczesnych czasów symptomy: przestali wzajemnie obserwować swoje profile, a publikowane w sieci zdjęcia zaczęli podpisywać w wymowny sposób. Wkrótce okazało się jednak, że najwyraźniej postanowili dać sobie jeszcze drugą szansę.

Choć Marcela i Michał chętnie podkreślali w mediach łączące ich uczucie, to do tej pory nie zechcieli skomentować plotek kryzysie, który niemal strawił ich relację. Na ten krok zdecydowali się dopiero teraz, a Marcela postanowiła podzielić się szczegółami ostatnich wydarzeń w ich życiu podczas transmisji live z czytelnikami portalu Jastrząb Post.

Nie jest to tajemnicą, że był okres kiedy nie byliśmy razem z Michałem, ale Bóg wiedział najlepiej, kiedy połączyć nas we dwoje raz jeszcze. Jak pojawił się ten okres, to pomyślałam, że kurczę, co ja bym sama robiła z tym Fryderykiem - wspomina modelka.

Z jej słów dowiadujemy się też, że Michał podejrzanie rzadko bywał w domu, co wyraźnie położyło się cieniem na ich związku.

Dla mnie jest to dziwna sytuacja, że Michał jest w domu, bo z reguły w domu go nie było. Dla niego był to hotel. On częściej bywał we Wrocławiu - wyznała.

Jednocześnie ukochana Miśka postanowiła podkreślić, że to nie Fryderyk był powodem, dla którego do siebie wrócili. W tym przypadku kierowała się bowiem swoim szczęściem i nie chciała, aby to syn definiował jej relację.

Oboje tego chcieliśmy. Fryderyk nie jest powodem. Dostawałam dużo wiadomości, abyśmy wrócili do siebie dla dziecka. Dziecko nie może być na pierwszym miejscu w życiu, bo jeżeli ja byłabym nieszczęśliwa, to moje dziecko też byłoby nieszczęśliwe. W tym momencie postawiłam siebie na wyższym poziomie. Musiałam podjąć taką decyzję, żebym to ja była szczęśliwa - podkreśliła Marcela.

Na koniec modelka przyznała, że jej znajomość z Michałem rozwinęła się wyjątkowo szybko i dopiero teraz czuje, że ich relacja przerodziła się w dojrzały związek.

Oboje dążyliśmy do tego, aby na nowo stworzyć dojrzały związek. Z Michałem to nabrało takiego rozpędu, że się dopiero co się poznaliśmy i zaraz była ciąża, poród, kupowanie mieszkania, remontowania. Wiele związków by tego nie dźwignęło. A my doświadczyliśmy tego.