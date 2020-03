Marcela Leszczak potwierdza powrót do Miśka Koterskiego? "Miłość jest cierpliwa"

Banani 5 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Matko... Nie wiem skąd w ludziach tyle zawiści. Widzać że on w nią straszliwie zapatrzony, aż mu się oczy cieszą. Mają razem małe dziecko. Trzeba kibicować skoro znaleźli jednak do siebie znowu drogę. Skąd te uszczypliwe komentarze? Skąd ta zazdrość i zawiść? Dlaczego zawsze zakładać że ludzie są źli i zepsuci? A co jeśli oni naprawdę się kochają i tworzą razem coś czego my, z boku, patrząc na zdjęcia na pudelku nie jesteśmy w stanie sobie nawet wyobrazić? Jeśli nawet ona korzysta z jego sytuacji finansowej to co? Jeśli im to odpowiada i się dogadują to w czym problem? Tak zorganizowali swoje życie i tak to się u nich sprawdza. Jeśli chce być popularna to niech dziewczyna próbuje! Każdy ma inne aspiracje i potrzeby. Nie ma jednego, słusznego przepisu na życie. Ludziom trzeba kibicować, cieszyć się z dobrych wiadomości a nie wsadzać szpilę z zazdrości że inni mają fajnie i wygodnie a ja nie... Życzę żeby wszyscy albo chociaż część tych osób po drugiej stronie ekranu która wypisuje te okropne komentarze zrozumiała kiedyś że życie może być pozytywne i nie warto marnować go na złe życzenia dla innych...