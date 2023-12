Pogotowie w Legnicy wydało oświadczenie ws. śmierci Gabriela Seweryna. "Zawiadomienie do prokuratury to kwestia czasu"

Lila 16 min. temu zgłoś do moderacji 11 2 Odpowiedz

Odwrócenia kota ogonem trwa, najbardziej poszkodowany w tym cały zajściu nie żyje, więc obronić się nie może. Przecież to oni rozsiewają informacje nie potwierdzone, to ze grozil to jest tylko słowo ratowników przeciw ofierze tej xslej sytuacji. Tym bardziej że rzecznik twierdził ze był być może pod wpływem i tak się nie zachowuje osoba po zawale. Serio ? Wyniki oficjalnych brak, za nie udzielenie pomocy jest karą taka prawda. Nawet na chodnik nie wyszli do niego gdzie nie widać wcale tej agresji. Nie wierzę w to jak przedstawiana jest sytuacja. Czemu nie ma kamer w ambulansach to powinna być podstawą.