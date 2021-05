Pogrzeb Bronisława Cieślaka: bliscy, fani i politycy żegnają aktora (ZDJĘCIA)

Asdfghjkl 22 min. temu zgłoś do moderacji 6 0 Odpowiedz

To był wspaniały aktor.Bardzo go lubiłam.Wspaniale gral Malanowski i Partnerzy.Byl to naprawdę cudowny człowiek.Szkoda że tak szybko odszedł.Nie było by dnia abym nie oglądała filmu z jego udziałem.Wyrazy współczucia dla całej rodziny.Niech spoczywa w spokoju.