Bronisław Cieślak nie żyje. Anna Cieślak żegna go wzruszającym wpisem: "Stryjku, odpoczywaj w spokoju"

Wujek nie kiwnął palcem, ale bardzo pomogła mi jego córka Kasia - wspominała Cieślak. W momencie gdy nie dostałam się pierwszy raz na studia, w domu babci odbyła się narada. Był tam mój tata, który był przeciwny, żebym na rok poszła do prywatnego studium aktorskiego. W mojej obronie stanęła Kasia. Powiedziała, że trzeba dać mi rozwinąć skrzydła - tłumaczyła.

Sam Cieślak uważał, że zawód aktora to ciężki kawałek chleba i dlatego nie chciał, by Anna poszła w jego ślady. Żartował, że nie przyłożył do jej sukcesu "nawet małego palca".