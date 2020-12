Wujek Anny Cieślak wyczekuje jej zaślubin z Edwardem Miszczakiem: "Ślub w rodzinie to zawsze WIELKIE SZCZĘŚCIE"

Nie mam zielonego pojęcia. Jeśli dostanę zaproszenie, to wtedy powiem. Nawet moja najstarsza córka, która ma z Anią częsty kontakt, też tego nie wie. A pytałem ją o to dwie godziny temu. Ale ślub w rodzinie to zawsze wielkie szczęście, więc dlaczego nie? Dawno już nie tańczyłem, ostatnio trzy lata temu na ślubie mojej młodszej córki Zosi - powiedział Bronisław Cieślak w rozmowie z tygodnikiem.

Ania jest już dorosła, może więc robić, co jej się podoba. Gdybym ten związek aprobował, czy był mu niechętny, to zawsze byłoby źle. Nie warto szukać w tym sensacji. A z panem Edwardem też się poznaliśmy. Przyszedł do pracy w Polskim Radiu, kiedy ja z niego odchodziłem. Nie widywaliśmy się często, ale bardzo go polubiłem - zapewnia.