Troskliwa Anna Cieślak dba o dietę narzeczonego Edwarda Miszczaka, parząc mu ZIOŁOWE HERBATKI

Martyna Wojciechowska rozczarowana decyzją Edwarda Miszczaka?

Para planuje już ślub, ale zanim do niego dojdzie, mamy szansę zobaczyć nowy wizerunek Miszczaka, o którego zdrowie i formę bardzo dba teraz świeżo upieczona narzeczona. Jak pisze "Rewia", Cieślak, która kilka miesięcy temu wprowadziła się do Edwarda, bardzo się stara, by jej przyszły mąż zdrowo się odżywiał i dbał o siebie. Aktorka ma ponoć sama gotować narzeczonemu zdrowe, domowe posiłki i dogadzać mu w kuchni tak, by z przyjemnością jadł przygotowane przez nią potrawy.