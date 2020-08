Edward Miszczak pojawił się na prezentacji ramówki TVN z OBRĄCZKĄ NA PALCU?! (ZDJĘCIA)

Nikt chyba nie ma wątpliwości, że konferencje ramówkowe to istotny element polskiego show biznesu. Początek nowego sezonu pracy dla celebrytów jest tym razem szczególnie istotny, bo wielu z nich wróciło do pracy po zniesieniu obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa. W środę nowe sezony flagowych programów zapowiedziała telewizja TVN.

Edward Miszczak: "Stacje telewizyjne prężą muskuły, co tam przygotowały na miarę swoich dwóch miliardów"

Wszystko przez pierścionek , którego dopatrzono się na jego serdecznym palcu. Niektórzy internauci sądzili także, że może to być po prostu hołd dla zmarłej małżonki, jednak Miszczak nosi wspomniany pierścionek na prawej, a nie lewej dłoni, jak robią to wdowcy .

Prawda jest jednak zupełnie inna, a dyrektor programowy TVN-u nosi go już od dawna. Jak udało nam się dowiedzieć, wcale nie jest to obrączka, lecz jedynie... różaniec na palec. Prawdopodobnie nie jest to więc efekt zaręczyn z partnerką, a to, że pierścionek zagościł na jego palcu, nie jest niczym nowym.