Bronisław Cieślak nie żyje. Miał 77 lat

Iza 9 min. temu zgłoś do moderacji 13 1 Odpowiedz

To strata nie do powetowania. Nigdy już nie będziemy mieli takiego Borewicza. Odszedł, a wraz z nim wszystko to, co mógłby nam jeszcze powiedzieć. Z biegiem lat tracimy wspaniałe pokolenie aktorów, których w zasadzie nie ma kim zastąpić. Spoczywaj w pokoju Poruczniku.