Pogrzeb Krzysztofa Krawczyka. Pogrążona w smutku Ewa Krawczyk całuje trumnę męża

Luli 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

To paskudne robić zdjęcia w takim momencie. Odszedł prawdziwy artysta i to ogromna strata, ale te zdjęcia to przesada. Współczuję bardzo żonie, widać, że bardzo go kochała. To straszne kiedy się pomyśli, że przyjdzie taka chwila, kiedy trzeba bedzie pożegnać się z kimś najbliższym. To łamie serce. Kochajmy się, doceniajmy póki możemy.