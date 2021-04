Krzysztof Krawczyk nie żyje. Miał 74 lata

Gość 28 min. temu zgłoś do moderacji 20 5 Odpowiedz

Dla wszystkich tych, którzy nie zajmują się zawodowo badaniami naukowymi: badania naukowe trwają LATAMI. Nie da się w dwa dni zrobić eksperymentu i go opublikować. Eksperymenty trwają latami, potem jest peer review, publikacja zajmuje długie miesiące albo lata. Jak się nie ufa nowym specyfikom i lekom, to lepiej poczekać na wyniki badań naukowych parę lat (i na ulepszone wersje). A jak się ufa, to warto ryzykować. Nie można oczekiwać od naukowców że przyspieszą procedury i że będzie turbo research, gdyby się dało to doktoraty by trwały 2 dni!