Pogrzeb Macieja Damięckiego. Tak pożegnali go najbliżsi: Mateusz Damięcki, Artur Barciś, Karol Strasburger (ZDJĘCIA)

18 min. temu

Sorry, ale dla mnie pójście w jeansach albo w bluzie na pogrzeb to szczyt niestosowności. Jedynie Sokołowska zadała szyku, prosta, elegancka stylizacja. Nie wierzę, że ktoś nie ma w szafie ani jednego czarnego lub ciemnego eleganckiego stroju, zwłaszcza, że są to ludzie, którzy "bywają" na salonach i potrzebne im są eleganckie ubrania.