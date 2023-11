Pogrzeb Patrycji Widery. Ksiądz przeczytał poruszające słowa matki: "Tak Patrysiu, ciężko mi bez ciebie"

Pogrzeb Patrycji Widery. Zorganizowano transmisję na żywo

Wasza obecność dodaje nam wszystkim otuchy i siły w tym jakże trudnym dla nas momencie - zaczął swoją mowę ksiądz. Czasu spędzonego z tymi, których kochamy, nigdy nie jest za dużo, jak mawiała poetka. To prawda nie jesteśmy w stanie zatrzymać czasu, a tym bardziej go cofnąć. Musimy jednak pamiętać, że wspomnienie jest również formą spotkania.

Pożegnanie Patrycji przez mamę zaczniemy od cytatu z Kochanowskiego: wielkieś mi uczyniła pustki w domu moim, moja droga córeczko tym zniknieniem swoim - mówił. Tak Patrysiu, ciężko mi bez ciebie. Byłaś moim największym skarbem, moja małą córeczką. Dawałaś radość, czasem smutek, gdy martwiłam się o ciebie, jak to mama. Byłaś wszystkim dla mnie i dla dziadków, z którymi kilka lat mieszkałyśmy. Pod swoim zdjęciem na Instagramie żegnając się z babcią, napisałaś: Babcia obiecuje ci, że jak tam do ciebie polecę, to powiemy "było warto". Teraz możecie już sobie to powiedzieć. Twoje życie stanowił dla mnie drogowskaz, który na zawsze pozostanie w mojej pamięci. Dziękuję skarbie, że byłaś moją córką. Kocham cię bardzo i na zawsze.