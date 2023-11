Zbiórka na pogrzeb Patrycji Widery zakończona w niecałe 2 GODZINY! Fani zebrali olbrzymią kwotę

Paulina 5 min. temu zgłoś do moderacji 4 3 Odpowiedz

Ludzie opamiętajcie się z tym jadem! Nie wstyd wam pisać takich rzeczy? To było czyjeś dziecko, młoda dziewczyna, która miała 24 lata. Co was tak wszystko boli? Kto chciał to dał, wy nie musicie dawać jeśli nie chcecie. Darujcie sobie tego typu komentarze bo aż przykro czytać... Trochę szacunku!