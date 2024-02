Pogrzeb Tomasza Komendy. Bratanica pożegnała mężczyznę wzruszającymi słowami

W poniedziałek 26 lutego odbył się pogrzeb Tomasza Komendy . Zgodnie z wcześniejszymi informacjami przekazanymi przez brata mężczyzny, uroczystości rozpoczęły się około godziny 12 w kaplicy na cmentarzu przy ul. Kiełczowskiej we Wrocławiu. Uroczystość miała charakter świecki - zamiast księdza poprowadził ją więc mistrz ceremonii.

Pogrzeb Tomasza Komendy. Wzruszające słowa bratanicy mężczyzny

Jak wynika z relacji "Supe Expressu" podczas ostatniego pożegnania Tomasza Komendy padło wiele wzruszających słów. W pewnym momencie prowadzący ceremonię odczytał na przykład list od jego przyjaciół. Pamięć Komendy we wrocławskiej kaplicy uczciła także jego bratanica, która pożegnała mężczyznę w chwytających za serce słowach. Bratanica Komendy podczas pogrzebu stwierdziła, że ten nigdy nie uważał się za celebrytę. Podziękowała także zmarłemu i zapewniła, że na zawsze pozostanie od w sercach najbliższych mu osób.

Tomek nigdy nie uważał się za celebrytę. Kilka tygodni przed śmiercią pytał: "co ja mam zrobić, gdy wyzdrowieję?". To proste – pojedziesz na wakacje. Kochany Tomku, dziękujemy, że mogliśmy tę drogę przejść razem z Tobą. Zostawiłeś kilka nieskończonych spraw, ale my je dokończymy. Prosimy tylko, byś nam stamtąd pomagał. Nie jesteś tam, gdzie byłeś, ale jesteś wszędzie, w naszych sercach - cytuje słowa bratanicy Komendy "Super Express".