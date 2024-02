Jak Anna Walter znosi śmierć Tomasza Komendy? Wiadomo, czy zabierze syna na pogrzeb

Polak 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Mecenas Ćwiąkalski wraz wyjściem Tomasza na wolność stracił z nim kontakt, nie chciał, żeby przyjechał do niego z zapłatą za obronę, zrobił to "pro bono". Szkoda tylko, że nikt Tomaszowi nie podpowiedział, żeby się badał i koniecznie w razie wykrycia nowotworu leczył się. Pieniądze tutaj mu nie pomogły, raczej zaszkodziły, by niepełnosprawny intelektualnie i nie potrafił się poruszać w warunkach wolnościowych, więc nie oczekujmy, że sporządził testament, a na rzecz syna ustanowił fundusz powierniczy. Tomasz Komenda pochodził z dysfunkcyjnej rodziny i na pewno nie chciał, żeby to przeszło na jego syna. Matka go kochała i nawet wigilii nie urządzała, nie kupowała choinki, tak wierzyła w jego niewinność. Może jednak była normalną i kochającą mamą? On ją obdarował pierwszym milionem.