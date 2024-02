NOWE INFORMACJE ws. pogrzebu Tomasza Komendy. Jeden szczegół z nekrologu szczególnie przyciąga uwagę

Logicznie myś... 47 min. temu zgłoś do moderacji 18 12 Odpowiedz

Ludzie którzy rządzili wtedy rządzi i teraz tylko partie pozmieniali niech każdy oceni czy chce być tak potraktowany jak ON bo wtedy on a jutro to możesz być Ty .Wspierajmy rolników .Górnicy pomóżcie bo następni jesteście w kolejce ,nauczyciele za was też się wezmą bo ich zdaniem o połowe was za dużo trzeba zwolnić likwidują przedmioty ....