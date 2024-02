Pogrzeb Tomasza Komendy. Bliscy pożegnali mężczyznę

W poniedziałek odbył się pogrzeb Tomasza Komendy. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez brata zmarłego ostatnie pożegnanie mężczyzny rozpoczęło się około godziny 12:00 w kaplicy na cmentarzu przy ul. Kiełczowskiej we Wrocławiu. Media już wcześniej donosiły, że ceremonia będzie miała charakter świecki. Na uroczystości zabrakło więc księdza, zaś poprowadził ją mistrz ceremonii.

Tomek nigdy nie uważał się za celebrytę. Kilka tygodni przed śmiercią pytał: "co ja mam zrobić, gdy wyzdrowieję?". To proste – pojedziesz na wakacje. Kochany Tomku, dziękujemy, że mogliśmy tę drogę przejść razem z Tobą. Zostawiłeś kilka nieskończonych spraw, ale my je dokończymy. Prosimy tylko, byś nam stamtąd pomagał. Nie jesteś tam, gdzie byłeś, ale jesteś wszędzie, w naszych sercach – cytuje słowa bratanicy Komendy "Super Express".