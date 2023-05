Poirytowana Agnieszka Włodarczyk odpowiada internautom na pytania o Roberta Karasia: "NIE PYTAJCIE MNIE"

Agnieszka Włodarczyk apeluje do fanów o wyrozumiałość i pisze o Robercie Karasiu

Czytając Wasze pytania na priv, odnoszę wrażenie, że nie wszyscy wiedzą, że jestem w domu i śledzę zawody Roberta na telefonie. To trudne, bo nie ma mnie na miejscu i nie mogę w niczym pomóc, co jest nie ukrywam stresujące. Niestety nie rozdwoję się, chociaż bardzo bym chciała. Musiałam podjąć tę decyzję z uwagi na dobro naszego niespełna dwuletniego synka - rozpoczęła niegdysiejsza aktorka.

Tyle godzin w samolocie, nerwy, zmiana czasu, wilgotność powietrza, no i opinie w internecie dotyczące Rio de Janeiro i w ogóle Brazylii. Że nie do końca bezpiecznie, że zdarzają się rabunki, kradzieże i inne nieprzyjemne historie. Zapewne, Ci którzy tam byli napiszą teraz, że przesadzam, ale cóż, matka musi dbać o bezpieczeństwo dziecka priorytetowo - tłumaczyła.

Wracając do Roberta… Ja też nie wiem wszystkiego. Wiem odrobinę więcej niż Wy. Jak czegoś nie wiem, to googluję. Dostaję od Was mnóstwo pytań, a nie zawsze znam odpowiedzi. Proszę nie pytajcie mnie po 10 razy o link do zawodów. Informacje dotyczące zawodów są u Roberta na profilu. Nie jestem w stanie odpowiadać wszystkim na wiadomości prywatne, bo jestem praktycznie sama z dzieckiem, które pół dnia po mnie skacze, drugie pół próbuje wejść na stół, a dodatkowo bawi się w Tadka Niejadka. Wrzucam ile mogę i kiedy mogę. Bądźcie wyrozumiali proszę. I trzymajcie kciuki za Roberta - zaapelowała Agnieszka Włodarczyk.